Fatih Belediye Başkanı Demir’den Hasbahçe açıklaması

13 Ekim 2017

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sepetçiler Kasrı'ndan Ahırkapı Feneri'ne uzanan surlarla demiryolu arasındaki bölümün kontrollü olarak imara açılacağı yönündeki haberlere ilişkin olarak, "Burada asla inşaat yapılması söz konusu değil. Burada koruma amaçlı imar planlarına aykırı bir taş bile koyamazsınız. Biz bunun arkasındayız." dedi.

Fatih Belediye Başkanı Demir, Sepetçiler Kasrı'ndan Ahırkapı Feneri'ne uzanan surlarla demiryolu arasındaki bölümün kontrollü olarak imara açılacağı yönündeki habere ilişkin, İncili Köşk'ün temeli üzerinde, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Demir, ilgili haberin maksadını fazlasıyla aştığını ifade etti. Anıtlar Kurulu'na önerdikleri yerin, banliyö hattıyla surların arasında bulunan dar alanı kapsadığına işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Bu alan, gördüğünüz gibi de aynı zamanda metruk bir alan, sahipsiz bir alan. Bizim açımızdan dünyanın en güzel bir yeri ama güvenlik açısından, şehrin ve insanların güvenliği açısından da sıkıntılı bir alan burası. Sarai Sierra'nın da öldürüldüğü bir yer burası. Bir defa arkadaşlar; bizim önerimizde burası asla ve asla inşaata açılmayacak. İnşaata açılacak gibi herhangi bir algının oluşmasını gerektirekcek bir şey yok. Burada asla inşaat yapılması söz konusu değil. Burada Koruma Amaçlı İmar planlarına aykırı bir taş bile koyamazsınız. Biz bunun arkasındayız. Hedeflediğimiz nedir, bu öneriyle? Hedeflediğimiz, sözünü ettiğim bu alanda ecdat yadigarı tarihi eserlerimiz var. Birinci derece SİT arkeolojik alanlarda eserleri ihya etmeniz mümkün değil. Ancak kazı yaparsınız ve kazıda bulduklarınızı sergileme imkanı elde edersiniz ama burada şu anda üzerinde durduğumuz İncili Köşk ve Sarayburnu'na doğru devam ettiğimizde de Şevkiye Köşkü, Balıkçılar Kasrı ve Topkapı'ya ismini veren Topkapı Batarya Binası bulunmaktadır. Bunların hepsi Osmanlı eserleri, ecdat yadigarı tarihi eserlerdir. Bu öneriyi yapmaktaki temel amacımız, bu vesileyle bu tarihi eserlerin ihyası ve restorasyonu mümkün olacak ve bu kullanım açısından, güvenlik açısından sıkıntılı olan alanlar da turizme kazandırılacak."

Topkapı Sarayı'nın depolarında sergilenememiş binlerce tarihi eserin olduğuna işaret eden Demir, "Bunların da aslında sergilenecek turistik mekanlara ve müzelere ihtiyacı var. İşte biz burada bu öneriyle bir; buranın güvenliğini sağlamış olacağız, insanlar tarafından kullanılmasının önünün açılmasıyla. İki; ecdat yadigarı tarihi eserlerin restorasyonunu sağlamış olacağız. Üç; Topkapı Sarayı'nda bulunan bu tarihi eserlerin sergilenmesinin önü açılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Demir, önerinin son derece makul, mantıklı, turizm açısından da kültürel değerlerin ihyası ve bölgenin güvenliğinin sağlanması açısından önemli ve pratik bir öneri olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA