Fatih Erbakan, Giresun'da taziye ziyaretinde bulundu

Merkeze bağlı Gemilerçekeği Mahallesi'ndeki evlerinde anne Aysel Akkaya'ya taziyelerini ileten Erbakan, Konak'a Allah'tan rahmet diledi.

Erbakan, partisinin İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Konak'ın pırlanta gibi bir genç olduğunu söyledi.

Olayın yürekleri parçalayan menfur bir saldırı olduğunu ifade eden Erbakan, "İnşallah bir daha gençlerimiz, evlatlarımız hayatını kaybetmesin." dedi.

Erbakan, davanın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Olay

Aksu Mahallesi'nde 28 Nisan'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada ağır yaralanan Konak, tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 30 Nisan'da yaşamını yitirmişti.

Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi Konak'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli N.T. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.