Fatih'te kadını darp eden zanlıya üç yıla kadar hapis istemi

Fatih’te 26 Mart'ta çalıştığı işyerinde alışveriş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşadığı iddiasıyla çarşaflı kadını iterek yerde sürükleyen şüpheli Ali Ümit Şakar’a (32) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevli memurlarının kalabalık bir grubun dükkana zarar verdiğinin anlaşıldığı, olay tarihinde Şakar’ın gündüz saatlerinde bir kadın şahsı iterek yerde sürüklemeye çalıştığı görüntülerin yer aldığı videonun sosyal medyada gündem olmasının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

'Kamu güvenliğine tehdit'

Görüntü izleme ve ses çözümleme tutanağına yer verilen iddianamede, kadının Şakar tarafından sağ kolundan tutularak itildiği, aynı anda "Kime vuruyorsun" şeklide ses duyulduğu, videonun 19'uncu saniyesinde kadının kaldırım üzerinde yattığı, devam eden görüntülerde "Ver 50 liramı da ver" şeklinde seslerin duyulduğu aktarıldı.

İddianamede, Şakar’ın sosyal medya gündemine de yansıyacak şekilde birçok vatandaşın bulunduğu ortamda ve alışveriş işlemlerinin yoğun olduğu gündüz vaktinde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına neden olduğu belirtildi.

Hapis cezası istendi; bir soruşturma daha var

Şakar’ın 'her türlü aşağılamayı ve dışlamayı bulunduran kin ve düşmanlığa sevk edici tutum ve davranışında bulunduğu'nun belirtildiği iddianamede, şüpheli hakkında ‘basit yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından da ayrıca soruşturma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

İddianamede şüpheli Şakar’ın ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.