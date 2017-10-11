Fatih'te otel yangını

11 Ekim 2017

Fatih'te bir otelin çatı katında çıkan ve yandaki ahşap binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi Alemdar Sokak'ta bir otelin çatı katında yapılan tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarınca söndürülmek istenen yangın, daha önce otel olarak kullanılan yandaki ahşap binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler itfaiye erleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sebebiyle tramvay seferlerinde aksama yaşanırken, itfaiye ekipleri çatı katında soğutma çalışması yaptı.

Polis, caddede önlem alırken, çalışmaların ardından trafiğe kapanan cadde ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA