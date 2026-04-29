Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Powell ne zaman konuşacak?
Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Faizler sabit mi kalacak yoksa düşecek mi? Türkiye'de de yatırımcılar bu karara odaklanırken saat araştırması yoğun şekilde yapılıyor.
ABD Merkez Bankası, 28-29 Nisan tarihlerinde yaptığı iki günlük FOMC toplantısının ardından faiz kararını bu akşam açıklayacak. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak. Peki, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
Fed faiz kararı ne zaman?
Fed'in bu ay yapacağı toplantının kararı 29 Nisan Çarşamba saat 21.00'de duyurulacak. Fed Başkanı Jerome Powell 21.30'da basın açıklaması yapacak.
30 Nisan 2026 Çarşamba Fed faiz görüntüleme aracı incelendiğinde piyasanın yüzde 100'ü faizlerin sabit kalacağını tahmin ediyor.