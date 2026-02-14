Fed toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün açıklanacak?

Fed'in şubat ayında toplantı yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Geçen ay faizleri sabit tutan Amerika Merkez Bankası'nın enflasyon verileri sonrası nasıl bir hamle yapacağı sıkça tartışılıyor. Her gün "Fed faiz kararı ne zaman" araması yoğunlaşıyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası şubat ayında toplantı gerçekleştirmeyecek. FED bir sonraki toplantısını 18 Mart'ta yapacak ve kararını saat 21.00'de duyuracak.

Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 21.00'da kameralar karşısına geçecek.

Piyasaların beklentisine göre 6 Şubat 2026 itibarıyla faizler yüzde 94.1 oranında sabit kalacak.