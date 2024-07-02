Fenerbahçeli Lefter, hatıra parasıyla efsane olmaya devam ediyor

Lefter Küçükandonyadis anısına basılan hatıra paranın tanıtımı İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Darphane ve Damga Matbaa Genel Müdürlüğü'nde yapıldı.

Tanıtıma, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Fenerbahçe Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu Başkanı Selman Arınç, Fenerbahçe Basketbol Müzesi Sorumlusu Haluk Hergün, Lefter Küçükandonyadis’in damadı Mehmet Balkan ile Heykeltıraş Tekin Gülbasar katıldı.

Abdullah Yasir Şahin: "Lefter tüm Türkiye’nin gururu"

Abdullah Yasir Şahin, tarihe not düşmek ve gençlerin Lefter'i tanıması adına Para Kurulu'nda karar alındığına dikkati çekerek şunları söyledi: "Lefter sadece Fenerbahçelilerin değil, tüm Türkiye’nin gururu. İtalya ve Fransa’da futbol oynamış bizim efsanelerimizden ve milli mirasımız. Bu yıl 'Türk Spor İnsanları Hatıra Parası' serimizde Lefter paramızı bastık. Başta Fenerbahçe camiasına, Türk spor camiasına, ülkemize taraflı tarafsız hayırlı olsun. Çünkü Lefter Küçükandonyadis bu ülkenin milli gururudur. Güzel bir para olduğunu düşünüyorum, 3 bin adet bastık ve satışa çıktı."​​​​​​​