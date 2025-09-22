Fenerbahçe'nin yeni başkanı Steven Sadettin Saran kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor, hangi şirketlerin sahibi?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçiminde binlerce kongre üyesi sandık başına gitti. Seçimde 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, kulübün 38. başkanı seçildi. Böylece 7 yıldır görevde bulunan Ali Koç dönemi sona erdi.

Seçim sonuçları sonrasında Sadettin Saran'ın kim olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Sadettin Saran kimdir? Kaç yaşında, ne iş yapıyor, hangi şirketlerin sahibi?

1964'te ABD'de dünyaya gelen Steven Sadettin Saran, Amerikalı bir anne ve Kırıkkaleli Türk bir babanın çocuğu. Eğitim hayatını Türkiye'de sürdüren Saran, dört erkek kardeşin en büyüğü. 1984-1985 yıllarında Türkiye Yüzme Milli Takımı kaptanlığı yaptı ve 50 metre serbest stil yüzmede Türkiye rekoru kırdı.

Milli sporcu bursuyla ABD'ye giden Saran, burada makine mühendisliği üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra bir şirkette çalışmaya başladı. 1988'de Türkiye'ye dönerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda dış ilişkiler danışmanı olarak görev aldı.

Saran Şirketler Grubu'nun başında

1989'da Saran International'ı kurarak iş hayatına atılan Sadettin Saran, bugün Saran Holding çatısı altında medya, havacılık, internet yayıncılığı, şans oyunları ve savunma sanayii gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Spor yayınlarının yaklaşık yüzde 65'inin yayın haklarına sahip

1990'lı yılların sonunda Türkiye'de televizyonculuk sektörünün gelişmesiyle birlikte Sadettin Saran medya alanına yatırım yaparak Radyo Spor'u kurdu. Ardından Radyo Time'ı satın alarak portföyünü genişleten Saran, medya sektöründe önemli bir konuma ulaştı. Bugün Saran Holding bünyesinde faaliyet gösteren Saran Medya, Türkiye'de spor yayınlarının yaklaşık yüzde 65'inin yayın haklarına sahip ve 20 yılı aşkın tecrübesiyle pazarın lideri konumunda.

Toplamda 2.000'e yakın çalışanı bulunan ve 33 firmadan oluşan Saran Holding, yedi ana sektörde faaliyet yürütüyor:

• Saran Medya: Spor yayıncılığı ve medya hizmetleri. (S Sport, S Sport 2, Ajansspor)

Saran Enerji: Hidroelektrik, güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımları.

• Saran Havacılık: Bell Helicopter Textron'un Türkiye temsilciliği.

• Saran Yayıncılık: Radyo Spor, Radyo Trafik gibi radyo kanalları.

• tuttur.com: Sosyal bahis platformu.

• Anadolu Çağrı Merkezi: Eskişehir'de faaliyet gösteren çağrı merkezi.

• Saran Turizm: Çek Cumhuriyeti'nin köklü turizm şirketi Çedok'u bünyesinde bulunduruyor.

Holding bünyesinde ayrıca yer alanlar:

• S Sport Plus OTT platformu

• Son Düzlük: Lisanslı online bahis sitesi

• Saran Digital Studios: Yerelleştirme hizmetleri

• HD Protek: Açık hava prodüksiyon hizmetleri

• SAM Sports Media: Stadyum içi reklamcılık

• Grand Hotel Lav & Grand Marina Lav (Split, Hırvatistan)

• Blue Orange Resort (Prag, Çekya)

Fenerbahçe'deki ilk görevi 2001'de

Fenerbahçe'deki ilk görevini 2001'de, Aziz Yıldırım'ın listesinde yönetime girerek alan Saran, 2003'te istifa etti. Ayrıca 2004'te finansal krizdeki Alman kulübü Borussia Dortmund'un hisselerini satın alarak ortak olmuş, 2005'te ise hisselerini devretmişti.