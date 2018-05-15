Feribot iskeleye çarptı, 6 yolcu yaralandı

15 Mayıs 2018

Pendik'te feribotun iskeleye çarpması sonucu 6 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova'dan hareket eden İDO'ya ait "Fatih Sultan Mehmet 1" adlı arabalı vapur, Pendik'te yanaşma sırasında iskeleye çarptı. Kazada, 6 yolcu yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Feribotun seferlerine devam ettiği öğrenildi.

Feribotun makinesinde devirlerin yükselmesi sonucu hızın düşürülemediği ve kazanın bu nedenle meydana geldiği ileri sürüldü.

Kazayla ilgili İDO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

15 Mayıs 2018 tarihinde 14:00 Yalova-Pendik seferini yapan Fatih Sultan Mehmet-1 isimli IDOferrycat tipi gemi, saat 14:50’de Pendik İskelesi’ne yanaşmaya çalıştığı sırada iskeleye sert bir şekilde yaslanmıştır. Yaslanmanın etkisi ile ayakta bulunan yolcularımızdan ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanmıştır. İDO yetkilileri kazanın ilk anlarından itibaren sağlık görevlileri ile irtibata geçmiştir. Yaralanan yolcularımıza her türlü destek verilmekte olup tedavi süreçleri yakından takip edilmektedir. İDO ailesi olarak hepimizi üzen bu talihsiz kazada yaralanan yolcularımıza acil şifalar diliyoruz Gelişmelerle ilgili bilgiler netleştikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kaynak: İHA