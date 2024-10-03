Fethi kabir işlemi başladı: Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor
Münevver Karabulut cinayetiyle gündeme gelen Cem Garipoğlu’nun mezarı, kimlik doğrulaması yapılmak üzere açılıyor. Güvenlik önlemleri altında başlayan fethi kabir işlemi sırasında cesedinden alınacak örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
2009 yılında Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarı, kimlik doğrulama işlemi için açılmaya başlandı. Bugün saat 11.10 itibariyle mezarlıkta başlatılan fethi kabir işlemine, Cumhuriyet Savcısı, polis ekipleri, Adli Tıp Kurumu görevlileri ve Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir katıldı.
Mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Garipoğlu’nun mezarından çıkarılacak kemik örneklerinin Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği ve kimlik eşleştirmesi yapılacağı belirtildi.
Münevver Karabulut cinayeti
Münevver Karabulut, 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından Bahçeşehir’de bir villada vahşice öldürülmüştü. Olayın ardından tutuklanarak cezaevine götürülen Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.
Cinayetten sonra 10 Ekim 2014'te hücresinde ölü bulunan Cem Garipoğlu’nun gerçekten ölüp ölmediği yönündeki iddialar üzerine, Karabulut ailesinin talebiyle mezar açılmasına karar verilmişti.