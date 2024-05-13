Fethullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen'e hapis cezası

Fethullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen dahil 4 sanığın, örgütün ‘Gaybubet Evi’ olarak adlandırdığı evde kaldığı, örgütün gizlilik talimatlarıyla hareket ettiği ve kendilerini çevrelerindeki yaşayanlara farklı isimlerle tanıttığı iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Selman Gülen Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatını talep etti.

Hapis cezası çıktı

Mahkeme, sanıklar Selman Gülen, Nur Gülen, Bekir Öztürk ve Mine Öztürk’ü ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasıyla cezalandırdı.

Sanık Selman Gülen'in tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alan heyet, imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Diğer sanıkların ise haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedildi.