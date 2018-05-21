FETÖ davasında 11 sanığa müebbet hapis cezası
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Esenler Birlik Köprüsü'ndeki darbe faaliyetlerine ilişkin, aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 67 sanığın yargılandığı davada karar verildi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal teşebbüsü ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesine ilişkin, aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 67 sanığın yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa müebbet hapis cezası verildi.
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Kaynak: AA