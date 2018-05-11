FETÖ operasyonlarında 345 kişiye gözaltı

11 Mayıs 2018

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 211'i muvazzaf 300 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, TSK'ye sızdığı belirlenen 211'i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine operasyon başlatan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 300 şüpheliden 150'si gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şubesi'nde yürütülecek.

Ayıca şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da bulunuyor.

Polis Akademisi sınavı soruşturmasında 21 gözaltı

2012'deki Polis Akademisi sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık suçlarından, yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, sınav sorularını alarak polis akademisine yerleşen toplam 269 şüpheli öğrenci hakkında daha önce işlem yapılmış ve haklarında kamu davası açılmıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında sınav sorularını sınav öncesinde veren, soruların verilmesine aracılık eden, Polis Akademisine yerleşen öğrencilere mahrem abilik yapan ve bir kısmının da bylock kullandığı tespit edilen 21 şahsa yönelik Ankara dahil 13 ilde gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

FETÖ'nün "abla" yapılanmasına yönelik 20 kişiye gözaltı

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "abla" yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda ByLock kullanıcısı 20 kişi hakkında da gözaltı kararı verdi.



Mersin'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı



Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda Mersin'de oluşturulmaya çalışılan FETÖ yapılanmasının 'il imamı' olduğu değerlendirilen H.Y. ve eşi ile Hatay'ın Antakya ilçesindeki tüm FETÖ okullarının genel müdürü A.K. ve Bylock kullandığı tespit edilen eşi H.K. gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Bilecik, Düzce ve İskenderun 'eski il imamı' olan ve Mersin'de oluşturulmaya çalışılan yeni FETÖ yapılanmasının 'il imamı' olduğu değerlendirilen H.Y. ve hakkında yakalama kararı bulunan eşi, Antakya'daki tüm FETÖ okullarının genel müdürü olan A.K. ve Bylock kullandığı tespit edilen eşi H.K. olmak üzere toplamda 4 kişinin operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA