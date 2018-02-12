FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 6 yıl hapis

12 Şubat 2018

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski birinci sınıf emniyet müdürü Doğan Oğuz'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Oğuz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Oğuz, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini ve FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmadığını ileri sürerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben birinci sınıf emniyet müdürü olarak ülkeme hizmet ettim. Bahse konu terör örgütünün üyesi değilim. Darbe olduğu gün ben Kayseri'de arkadaşımın kızının düğünündeydim. Hiçbir zaman bu yapının parçası olmadım. Ben meslekte hak mahrumiyetine uğradım. Örgütle bir irtibatım olsa böyle bir cezalandırma olmazdı. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım."

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanık Oğuz'u 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA