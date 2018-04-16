FETÖ şüphelisi ABD'li rahip, Türkçe savunma yaptı

16 Nisan 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını talep etmesiyle gündeme gelen, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı.

35 yıl hapisle cezalandırılması talep edilen Rahip Brunson, Türkçe yaptığı savunmasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek; "Yasa dışı hiçbir aktivitenin içinde bulunmadım" ifadelerini kullandı.

ABD’li 2 senatör de duruşmaya geldi

Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Brunson’un yargılanmasını izlemek için ABD’li 2 senatör ile yakınları da duruşmaya geldi. Jandarma timleri, duruşmanın yapılacağı Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nün çevresinde güvenlik önlemi alırken, tek tek kimlik kontrolü yapıldı.

Öte yandan iddianamede, rahip Brunson hakkında çarpıcı ayrıntılar bulunuyor. Brunson’un, din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediğine, bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğuna, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığına iddianamede yer verildi. Brunson’un, ayrıca FETÖ’nün üst düzey üyeleriyle kod isimlerini bilerek, görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde ‘Ege Bölgesi imamı’ firari Bekir Baz, onun yardımcısı Murat Safa ve hakkında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’tan dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç’la da görüşmeler yapıp, strateji belirlediği iddia edildi.

İddianamede ayrıca rahibin, görev yaptığı İzmir Protestan Diriliş Kilisesi’nde PKK ile FETÖ’yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı, özellikle Kürtlerin yaşadığı bölgelerde sistematik çalışma yürüttüğü, bu amaçla İzmir’de sadece Kürtlerin alındığı ‘Mesihin Kürdi Kilisesi’ni kurduğu suçlaması da yer aldı.

Taksim’de, 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri organizasyonunda yer aldığı ileri sürülen Brunson’un, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden 5 gün sonra bir arkadaşına gönderdiği e-maildeki ‘Türk halkı her zamanki gibi askerin yanında yer almadı. Her şey kötüye gidiyor ama sonunda kazanan biz olacağız’ ifadesi de yine iddianamede yer aldı. Hakkında gizli ve açık tanık ifadeleri de olan rahip Brunson’un Türk savaş uçağı pilotlarının başarısından bahseden birine, Fethullah Gülen’i kast edip, “Sizin pilotunuz yok ki. Onlar bizim oradaki hocanın duasıyla uçan pilotlar. Onlar hocaya, hoca da bize bağlı” dediği öne sürüldü.

Kaynak: DHA