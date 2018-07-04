FETÖ'den yargılanan eski valiye kefaletle tahliye kararı

04 Temmuz 2018

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanıktan Harput ve 2 sanığın daha ilerleyen yaşları nedeniyle 50 bin lira kefalet karşılığında tahliye edilmesine karar verildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Duruşmada tutuklu sanıkların tutukluluk durumlarıyla ilgili beyanları alındı. Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti tarafından kısa bir aranın ardından tutuklu sanıklardan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan'ın yaşlarının ilerlediği gerekçesiyle yurt dışı yasağı konularak 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmelerine karar verildi. Sanıklar, söz konusu kefaleti yatırdıkları takdirde tahliye olabilecek.

Kaynak: İHA