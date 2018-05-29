FETÖ'nün "mahrem subaylarına" operasyon
Kayseri merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 20 asker gözaltına alındı.
Kayseri merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem subaylarına" yönelik operasyonda 20 kişi yakalandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki "mahrem subay yapılanmasının" deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, 4'ü albay, 4'ü yarbay, biri binbaşı, 7'si yüzbaşı, 26'sı üsteğmen, 15'i teğmen, 3'ü astsubay 60 askeri personelin örgütle bağlantısı tespit edildi.
Zanlılardan 19'u hakkında FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında daha önce işlem yapıldığı belirlendi, 31'i muvazzaf 41'iyle ilgili gözaltı kararı verildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Kayseri merkezli 16 ilde farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 20'si gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA