FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

10 Ağustos 2018

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün TSK bünyesine sızmış mensuplarının çok az kısmına kriptolu haberleşme programı olan Bylock yüklendiği ve geri kalan askeri personelin ise özellikle geçmiş yıllarda kullandıkları ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiği tespit edildi.

Yapılan tespit üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli Eskişehir, Sivas, Bilecik ve Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlattı.

11 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin, TSK bünyesinde çalıştıkları dönemde üsteğmen ve teğmen rütbelerinde oldukları öğrenildi. Zanlılardan 6'sının eski pilot olduğu belirtilirken, şüphelilerden 3'ünün ise daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu oldukları bildirildi.

Kaynak: İHA