FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 121 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 121 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonlar örgütün askeri mahrem, öğrenci, adliye mahrem yapılanmaları ile diğer mahrem birimlerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişilere yönelik gerçekleştirildi.

ByLock kullandıkları tespit edildi

Soruşturmada, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock’u kullandığı belirlenen, ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat sağlayan ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan şüphelilerin de bulunduğu bildirildi.

121 kişi yakalandı, 58'i tutuklandı

Yakalanan 121 kişiden 58’i tutuklanırken, 29 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Operasyonlar; Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda, EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; Emniyet Müdürlüklerinin TEM ve KOM şubelerince yürütüldü.

Gözaltı işlemlerinin Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat'ta gerçekleştirildiği açıklandı.

Operasyonlarda ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığı belirtildi.