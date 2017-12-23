Feyzioğlu: ABD Hazine Bakanlığı Türkiye'ye ceza kesebilir
ABD'de devam eden Zarrab davası hakkında açıklamada bulunan TBB Başkanı Feyzioğlu, dava sonucunda Hakan Atilla’nın suçlu bulunması halinde, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye ceza kesebileceğini söyledi.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
CNN Türk'te ABD'de devam eden Reza Zarrab davası hakkında konuşan Feyzioğlu, sistemin nasıl işleyeceğini ayrıntılarıyla anlattı.
Dava sonucunda Hakan Atilla’nın suçlu bulunması durumunda, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye ceza kesebileceğini ifade eden Feyzioğlu, "Türkiye mahkemeyi tanımayıp kesilebilecek cezayı ödemeyebilir. Ancak bu sefer Türkiye'ye yurt dışından döviz girişi durabilir, bankalar arası EFT işlemi yapılamaz hale gelir" şeklinde değerlendirmede bulundu.