Fidan: Bölgede barış ve huzur olursa ekonomik kalkınma hızlanacak

Diyarbakır'da Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Fidan, İl Başkanı Hamit Sümer ve partililerle bir araya geldi.

Fidan, burada düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a büyük önem verdiğini söyledi.

Diyarbakır'ın büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim bir kent olduğunu belirten Fidan, AK Parti'nin 25 yıldır ortaya koyduğu icraatlarla Diyarbakır'ın hak ettiği tarihsel yolculuğuna devam edeceğini kaydetti.

"Diyarbakır ve bölge hak ettiği ekonomik pozisyona ulaşacak"

Türkiye'de herkesin bulunduğu yeri siyaset ve diyalog yoluyla ilerletme imkanına sahip olduğunu anlatan Fidan, bunun yerine siyasal şiddet veya terör kullanıldığında bambaşka bir zemin açıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ortaya konan "Kardeşlik Süreci"nde uzun zaman önce nihayete ermesi gereken bir sorunun sonuna gelindiğini dile getiren Fidan, bundan sonra herhangi bir sorunun Meclis çatısı altında diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Hakan Fidan, Diyarbakır'ın geniş tarım arazisine sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da inanılmaz bir ekonomik potansiyel var. Sadece burada değil. Diyarbakır, tarihsel olarak biliyorsunuz Irak'la, Suriye'yle, buradaki kültürel ve ekonomik havzayla da çok yakın ilişkisi olan bir coğrafi durumda. Şimdi inşallah sadece Türkiye'de değil, hem Suriye'de hem de Irak'ta siyasal istikrarın, barışın, huzurun olduğu bir noktada sadece Türkiye'de yaptığımız reformlardan ve girişimlerden hareketle değil, bu bölgesel politikalardan dolayı da ve oradaki işbirliklerimizden dolayı da buradaki ekonominin inanılmaz şekilde ayağa kalkacağını göreceğiz.

Diyarbakır ve bölge hak ettiği ekonomik pozisyona ulaşacak diye değerlendiriyoruz ve inşallah bütün hedefimiz de o yönde. Sadece Türkiye'deki sorunu değil, terörsüz bölge perspektifi adı altında esas itibarıyla Suriye'nin de istikrarına, Irak'ın da istikrarına olacak, siyasal şiddeti ortadan kaldıracak bir düzeni artık bölgemize getirmek lazım."

Bölgede inanılmaz bir potansiyelin olduğunu ifade eden Fidan, hem Türkiye hem de yurt dışından yatırımcıların buraya çok ciddi ilgi duyacağını düşündüğünü bildirdi.