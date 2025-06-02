Fidan: Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turu başarıyla gerçekleşti

Fidan, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirterek, “Taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar. İnsani takas başlığında, yeni kategorilerde ve daha yüksek sayıda mübadele üzerinde anlaşmaya vardık” dedi.

Ayrıca, ateşkes ve barış konularında tarafların perspektiflerini yansıtan muhtıraların karşılıklı olarak paylaşıldığını ifade eden Fidan, "Bu metinler üzerinde önümüzdeki günlerde teknik düzeyde çalışmaları başlatmayı uygun bulduk" şeklinde konuştu.

Liderler düzeyinde bir görüşme için zemin hazırlanmalı

Bakan Fidan, görüşmelerin bir sonraki aşamasında liderler düzeyinde bir toplantı düzenlenmesi için hazırlıkların sürdürüleceğini de belirtti. “Taraflar, liderler düzeyinde bir görüşme için zeminin hazırlanmasında mutabık kaldılar. Savaşın yol açtığı kayıpları sonlandırmaya dönük sonuç odaklı bir yaklaşım sergilenmesi bizleri memnun etti” dedi.

Fidan, Türkiye'nin bu süreçteki rolünü vurgulayarak, "Her iki ülkenin de Türkiye'ye duyduğu güven için teşekkür ediyorum. Türkiye, bu tarihi süreçte üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.