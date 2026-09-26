Fidan: Sincar'daki terör varlığı sona erdikten sonra Türkiye de adım atacak

Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'ta düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Körfez ülkelerinin temsilcileriyle bir araya geldiğini hatırlattı.

Fidan, İranlı yetkililerle yaptıkları görüşmelerde bunu çok net anlattıklarını belirterek şunları kaydetti:

Irak'ın Sincar bölgesindeki unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağı yönündeki açıklamasına ve Türkiye ile Irak'ın terörle mücadele ve terör örgütü PKK'nın tasfiye sürecine ilişkin eylem planına dair Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkevi'nde Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabul ettiğini ve güzel bir görüşme olduğunu ifade etti.

Fidan, o görüşmede birçok konunun ele alındığını ve görüşülen önemli konulardan birinin de Sincar bölgesindeki unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacak olması olduğunu söyledi.

Bakan Fidan, şöyle dedi:

"Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Bunu yaparken özellikle PKK ve ilintili grupların yönetiminde bulunan başta Sincar olmak üzere, buradaki unsurların da silahsızlandırılmasını kendisine bir hedef olarak koymuş durumda. Tabii, Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı, biliyorsunuz daha önce özellikle terörle mücadele merkezli olan varlığı, Başika Üssü özellikle ilk açıldığı zaman terörle mücadele maksatlı Iraklılarla beraber davet üzerine açılmıştı. Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirmeyle ilişkili yol haritası hayata geçtikçe Türkiye de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir, Başika Üssü ile ilgili söylüyorum, tasarruf içinde olacak. Cumhurbaşkanı'mız buna Irak Başbakanı ile konuştuklarında iradelerini belli ettiler. İnşallah, Sincar'da ortadan terör grubunun varlığı sona erdikten, kalktıktan sonra biz de birtakım adımları tabii ki atacağız."