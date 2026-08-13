Fidan: Türkiye-Mısır ticaretinde 15 milyar dolar hedefliyoruz

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Fidan, Mısır ziyareti kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mısırlı mevkidaşına nazik ev sahipliği dolayısıyla teşekkürlerini sunan Fidan, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun ikinci toplantısını yapmak üzere Mısır'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fidan, Trabzonspor'a transfer olan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'a Türkiye'de gösterilen ilgiye işaret ederek, Salah'a Türkiye'de gösterilen ilginin takip edildiğini söyledi.

Bakan Fidan, "Adeta Türk halkı ile Mısır halkı bu vesileyle kucaklaştı. Bu durumdan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Abdulati ile Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubunun ikinci toplantısına beraber eş başkanlık yaptıklarını hatırlatan Fidan, "Ülkemizden, çeşitli devlet kurumlarımızdan, bakanlıklarımızdan, teşkilatlarımızdan temsilcilerimiz, mesai arkadaşlarımız vardı. Ticaret Bakanlığından, Enerji Bakanlığından, AFAD'tan ve diğer kurumlardan katılımcılarımız vardı. Nitekim Mısırlı meslektaşlarıyla dün gün boyu yaptıkları görüşmeleri, bugün hep beraber bir araya gelerek biz eş başkanlar olarak tekrar gözden geçirdik." diye konuştu.

15 milyar dolar ticaret hacmi hedefi

Fidan, alınması gereken ortak kararları aldıklarını vurgulayarak, 2028'de ev sahipliği yapacakları yüksek düzeyli stratejik işbirliğine yönelik toplantıya ilişkin yol haritasını bu vesileyle tekrar değerlendirdiklerini söyledi.

Toplantının özellikle ekonomik ve ticari ilişkiler bakımından fevkalade önemli olduğu değerlendirmesini yapan Fidan, "İnşallah 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de ulaşacağız." dedi.