Filyos Çayı'na düşen CHP'li Mustafa Erten'den acı haber geldi
CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'den acı haber geldi. Filyos Çayı kenarında bulunduğu sırada ayağının kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapılan 72 yaşındaki Erten için ekipler seferber oldu. AFAD koordinasyonunda gece boyunca 60 personelin katılımıyla yürütülen çalışmalarda Erten'in cansız bedeni, düştüğü noktadan yaklaşık 1700 metre uzaklıkta bulundu.
CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in, Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılmasının ardından başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı.
Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü çalışmalarda Erten'in cansız bedenine ulaşıldı.
Yenice ilçesinden Karabük yönüne giden ve Mustafa Erten'in de içinde bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun Yeşilköy köyü yakınlarında mola verdi.
Araçtan inen 72 yaşındaki Erten, Filyos Çayı kenarında bulunduğu sırada ayağının kayması sonucu suya düştü.
Akıntıya kapılan Erten için yanındakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çalışmalara Zonguldak'tan gelen jandarma ve polis sualtı arama kurtarma ekipleri de destek verdi.
HES kapağında bulundu
AFAD koordinesinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.
Toplam 60 personel, 18 araç, 2 bot ve 2 dron ile yürütülen çalışmalar sonucunda Erten'in cansız bedeni, suya düştüğü noktadan yaklaşık 1700 metre uzaklıkta HES kapağına takılı halde bulundu.
Botla kıyıya çıkarılan Erten'in cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Vali Çağatay'dan aileye taziye
Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları havadan da görüntülendi.
Olay yerine gelen Karabük Valisi Oktay Çağatay ise Mustafa Erten'in yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.