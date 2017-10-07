Fındık, kardeşlik getirdi

07 Ekim 2017

Alba kentinde bugün açılışı gerçekleştirilen 87’nci Uluslararası Beyaz Trüf Mantarı Fuarı'nın açılışında düzenlenen özel bir törenle Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ve Alba Belediye Başkanı Maurizio Marello, kardeş kent protokolü imzalayarak, Giresun ve Alba’yı kardeş şehir ilan etti.

Konuşmasında Giresun’un Türkiye’nin fındık başkenti olduğunu ifade eden Aksu, “En iyi İtalyan fındıklarının olduğu bu bölgede olmaktan mutluluk duyuyoruz. İki kent arasında derin bir bağ kurmak istedik. En önemli ortak noktamız, fındıklarımız” dedi.

Giresun’daki fındık üretimiyle bölgelerindeki üretimin benzediğini dile getiren Marello, "Bu protokol, dostluk ve kardeşlik köprüsü kurma arzusunu gerçekleştirme, kültürel, turistik, ticari değişimler sağlama ve her şeyden öte bu ülkeyle yakınlaşma imkanı verecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA