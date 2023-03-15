Finlandiya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret: Türkiye'ye geliyor

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılması planlanan görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan üçlü muhtıra temelinde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin de görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Niinistö'nün Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtilerek, "17 Mart, Cuma günü İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır" denildi.