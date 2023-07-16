Fırat Çakıroğlu davası: İstinaf, sanığın cezasını 'hukuka uygun' buldu

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını inceledi.

İstinaf başvurularını reddeden daire, yargılama ve verilen cezanın belirlenmesinde usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını bildirdi.

Daire, cezanın ağırlığını dikkate alarak Babatonguz'un tahliye talebini de reddetti.

İki ağırlaştırılmış müebbet cezası

Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015'te çıkan olayda, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu bıçakla öldürülmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Cinayetin faili olduğu belirtilen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmıştı.

Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Karar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

Olay anında Nurullah Semo'nun yanında olduğu ve öldürme eylemine iştirak ettiği öne sürülen Cihat Babatonguz hakkında da dava açılmıştı.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi 27 Ocak'ta, tutuksuz yargılanan Cihat Babatonguz'a, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü faaliyeti kapsamında kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 15 yıl hapis cezası vermiş ve tutuklanmasına hükmetmişti.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile Balıkesir'deki Ayvalık Adliyesi'nden duruşmaya katılan Babatonguz, kararın açıklanmasının ardından kaçma girişiminde bulunmuş, polis ekiplerince adliye dışında yakalanmıştı.