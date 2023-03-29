Fırtına deniz seferlerini vurdu: Yola çıkacaklar uyarıldı!

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.



İDO'nun internet sitesinden yapılan duyurıuya göre, 07:05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.