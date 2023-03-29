Fırtına deniz seferlerini vurdu: Yola çıkacaklar uyarıldı!
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
İDO'nun internet sitesinden yapılan duyurıuya göre, 07:05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.