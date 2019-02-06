Fransa, 1915'in yıl dönümünü anma günü ilan etti

06 Şubat 2019

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma günü" ilan ettiğini açıkladı.

Macron'un 2017'deki seçim vaatlerinden birisi, 24 Nisan'ı resmi anma günü haline getirmekti.

Fransa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi'nin akşam yemeğinde konuşan Macron, Fransa'nın 1915 olaylarını "Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Ermenilerin acımasızca katledilmesi" olarak niteleyen ilk ülkeler arasında olduğunu belirtti.

Fransa 1915 olaylarını 2001 yılında "soykırım" olarak tanımıştı.

Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı önceden karar hakkında bilgilendirdiğini, Türkiye ile açık diyaloğu sürdürmek istediğini söyledi.

Macron, "DEAŞ örgütüne karşı mücadele, Türkiye'de insan hakları ve medeni haklar ile soykırım konusunda anlaşmazlıklarımız bulunuyor" dedi ve ekledi: "Suriye'de siyasi bir dönüşümün gerekliliği gibi anlaşma noktalarımız da var. Bu nedenle, Türkiye ile diyalog vazgeçilmez."

Kaynak: Reuters