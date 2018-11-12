Fransa'ya Kaşıkçı tepkisi

12 Kasım 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı "siyasi oyunlar oynamakla" itham etmesine tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "Fransız bakan doğruları söylemiyor. Böyle bir ithamda bulunması düşündürücü." dedi ve ekledi: "Kaşıkçı cinayetini kapatmaya mı çalışıyorlar?"

Konuya ilişkin sabah saatlerinde yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ise şunları kaydetti:

"Kendisinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez. Türkiye'nin kararlı çabaları olmasaydı bu olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır. Cemal Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların birçok dost ülkenin yetkilileriyle paylaşılması, Türkiye'nin gerçeği aydınlatma niyetini açıkça göstermektedir."

Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların Fransız devletinin ilgili birimleriyle de paylaşıldığını kaydeden Altun açıklamasına şöyle devam etti:

"24 Ekim 2018'de Fransız istihbaratının bir temsilcisine ilgili ses kayıtları dinletilmiş ve kendisiyle, aralarında kayıtların deşifresinin de bulunduğu detaylı bilgiler paylaşılmıştır. Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmaya devam etmektedir. Buna cinayet emrini kimin verdiği de dahildir."