FSM'de trafik yoğunluğu

25 Eylül 2017

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Anadolu yakası Edirne İstikametine kurulacak Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

FSM köprüsü Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Saat 07:00 itibariyle yoğunlaşan trafik saatler 08:00'i gösterdiğinde durma noktasına geldi.

Sürücülerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönelmesi üzerine de bu köprüde de yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre ise kentte trafik yoğunluğu saat 08.00'den sonra yüzde 50'lere yaklaştı.

Trafik Anadolu Yakası'nda Kartal'a kadar uzanırken, TEM Otoyolu'nda ise Samandıra gişelere kadar devam ediyor.

7 Kasım'da sona erecek

FSM'de iki yönlü birer şeridin kapatılacağı Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları başladı. İstanbul trafiğini zora sokacak çalışma 7 Kasım'da sona erecek.