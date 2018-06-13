FT, 'yerli uçak'ta anlaşmazlık olduğunu yazdı
Financial Times gazetesindeki bir haberde Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı projesi TF-X'in hayata geçirilememe tehlikesi ile karşı karşıya olduğu iddia edildi.
İngiliz Financial Times gazetesi, Londra ve Ankara'nın ortak yürüttüğü Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı projesi TF-X'in sallantıda olabileceğini yazdı.
FT'nin haberine göre, Ankara'nın projenin fikri haklarını talep etmesi sonucu ortaklık tehlikeye girdi.
Laura Pitel imzalı haberde, tarafların 5. nesil savaş uçağı projesinde yaşanan bir anlaşmazlığı çözmek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.
TF-X uçaklarının, Kale Grubu ve İngiltere'nin otomotiv ve havacılık şirketi Rolls-Royce'un iş ortaklığında geliştirilmesi planlanıyordu.
Türkiye ise Rolls-Royce'un teklifini yetersiz bularak yeni kurulan yerli şirket "TR Motor" ile çalışmaya başlamıştı.