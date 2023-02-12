Fuat Oktay açıkladı: Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone 1 ay ücretsiz

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay'ın AFAD merkezinde yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar:

"- Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar.

- Hatay’a ciddi derecede yoğunlaşmayı artırmış durumdayız. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

- Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın defin işlemleri tamamlandı.

"108 bin bina hasarsız"

-Artçı sarsıntılar devam ediyor. Belirli bir süre daha devam edeceğe benziyor. Onun için ısrarla hasarlı olan, yıkılacak olan binalardan uzak durulmasını talep ediyoruz.

- Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 230 bin binanın hasar tespit ekiplerince incelendi. Bu binalar çalışılmış durumda. 108 bin binanın hasarsız olduğu tespit edildi

- Asıl önemli olan; hasarlı binaların tespiti bir an önce yıkılmasıdır, ki hasarsız binalara ev sahiplerinin yerleştirilebilmesi.

- Hasar tespitleri yapılan binaların bir an önce temizlenmesi önemli fakat, bu enkazlar kaldırılmadan savcılıklarla delillerin incelenmesi de önemli.

- 73 uçak ve 112 helikopterle sahada çalışmaya devam ediyoruz. Yerli İHA ve dronlar da çalışmalarda aktif kullanılıyor.

"Hatay Havalimanı açıldı"

- Hatay Havalimanı vardı, oranın bakım onarımı hızlı bir şekilde yapıldı ve açıldı. Uçaklarımız havalimanına inmek üzere havadalar. Artık tahliyeyi ve ayni yardımları ordan yapabileceğiz.

- Barınma sahada son derece önemli. Çadır ihtiyacının fazla olduğunu biliyoruz. Tüm bölgeyi desteklemeye çalışıyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve yurt dışından gelen desteklerle çadırlar artıyor. Bu süreç tüm hızıyla devam edecek.

"Barınma sağlanan afetzede vatandaşımız 1 milyon 200 bin"

- Yaklaşık 5 bin adetlik konteyner kent oluşturma çalışması başlamıştır. Gerek tahliye ile gerekse o bölgede toplam barınan afetzede vatandaşımız 1 milyon 200 bini bulmuştur.

- Kayıtlı 400 bine yakın tahliyemiz var, ama tabii ki kendi imkanlarıyla da oradan ayrılan vatandaşlarımızın olduğunu da biliyoruz. Ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı kalmadı.

"Bölgeye kontrollü elektrik ve doğal gaz vermeye devam ediyoruz"

- Bölgeye kontrollü elektrik ve doğal gaz vermeye devam ediyoruz. İkincil bir afete maruz kalmamak için kontrollü devam ediyoruz. Orada herhangi bir binada hasar varsa oraya enerji verilmesi çok sıkıntılı olabiliyor.

- Psiko-sosyal destek hizmetleri de devam ediyor.

- Bölgenin ihtiyacı olan maddi destek de yapılmakta, her neye ihtiyaç duyulursa tereddüt etmeden yardımını yapmaya devam ediyoruz.

Odun ve kömür sevkiyatı

- 10 bin 600 ton odun 2 bin 100 ton kömür sahaya sevk edildi.

"Depremin olduğu andan itibaren 1 ay tüm görüşmeler ücretsiz"

- Haberleşmenin sağlanmasıyla ilgili çalışmalar yapılsa da operatörlerle görüşerek bir karar aldık. GSM operatörleri Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak.

- Bu sürece destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Zaman dayanışma zamanı.

Refakatsiz çocuklar

Tek bir çocuğumuzu bile yalnız bırakmak istemiyoruz. Devletin şefkat elini tüm hayatı boyunca o çocuğumuza hissettirmek istiyoruz.

Ailesine ulaşılamayan 574 evladımız vardı, 76'sı ailelerine teslim edildi. 380 çocuğun tedavisi devam ediyor. 503'ünün kimlikleri belirlenmiş durumda.

Milletimizle birlikte tek yürek, yaraları bir an önce saracağız.