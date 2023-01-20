Fuat Oktay: Basiretsizler savunma tarihine geçen milli şirketlerimize dil uzatıyor

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Mezunları Forumu kapsamında düzenlenen Türkiye Mezunları Ödülleri programında konuştu.

Uluslararası öğrenci programlarının kültürel ve akademik gelişme ile kalkınmayı destekleyen yönleriyle çok boyutlu bir faaliyet alanı olduğunu kaydeden Oktay, ülkeler arası öğrenci hareketliliğinin hem yükseköğretimde bir rekabet unsuru hem de uluslararası alanda kamu diplomasisini etkileyen yumuşak güç unsuru olduğunu ifade etti.

Devletlerin, akademik alanda markalaşma, dünyaya açılma ve ülke imajı gibi hususlarda misafir öğrencilerin rolünü özellikle göz önünde bulundurması gerektiğini belirten Oktay, "Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon çerçevesinde Türkiye olarak biz de cihanşümul bilim anlayışımızı dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimizle zenginleştiriyoruz. Mayasında ilim ve hikmet arayışı olan medeniyetimizden aldığımız sorumlulukla yeni ufuklara yelken açıyoruz. Yurt dışından ülkemize gelen misafir öğrencileri ve akademisyenleri, Anadolu irfanı ile tanıştırıyor, bütünleştiriyoruz. Bizim nazarımızda Türkiye dışından ülkemize okumak için gelen öğrenciler, gönül coğrafyamızla kucaklaşmamızın bir vesilesidir. Bunu en iyi sizler, Türkiye mezunu gönül elçilerimiz biliyor." diye konuştu.

Oktay, yurt dışından gelip Türkiye'deki üniversitelerden mezun olmanın yalnızca bir akademik kazanım ya da kariyer yolu olmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de öğrenim görmek, kendinizi evinizde hissederek dünyaya açılabilmektir. Binlerce yıllık kültürlerin yoğrulduğu bu topraklardan eğitim vesilesiyle geçmek, Anadolu'nun bir parçası olmak, tarihe tanıklık etmektir. Türkiye'yi tanımak, kültürüne aşina olmak kadar buradan kendi köklerine ve ülkesine bakarak daha geniş bir medeniyet tasavvuruna kavuşmaktır. Türkiye mezunları, diplomalarına yazamayacakları kadar çok kazanım ve hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek gönül bağları ile ülkelerine dönerler. Türkiye Mezunları Forumu boyunca sizlerin de burada müşahede ettiği gibi yıllar geçse de bu bağlar kopmaz ve hatıralar tozlanmaz."

"Eğitime ve insan kaynağımızı en iyi şekilde yetiştirmeye azami önem veriyoruz"

Dünyanın 184 ülkesinden 150 bini aşkın Türkiye mezunu ile gerek dijital mecralar gerek mezun dernekleri eliyle iletişimi devam ettiren YTB'yi tebrik eden Oktay, "Öğrenciliğiniz döneminde Türkiye'ye ilk ayak bastığınız andan itibaren yanınızda oldukları gibi işte mezuniyetinizden yıllar sonra da yanınızdalar, yanınızdayız. Türkçe gibi birleştirici bir gücümüz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm gönül coğrafyamızı bağrına basan Türkiyemiz var." dedi.

Yurt dışı ziyaretlerinde ana dili gibi Türkçe konuşan Türkiye mezunları ile karşılaştığında gurur duyduğunu ifade eden Oktay, Moğolistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Tumurbaatar Ayursaıkhan, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve Somali Milli Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur gibi Türkiye mezunlarının göğüslerini kabarttığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Mezunları Forumu kapsamında ödüle layık görülen akademik ve bilimsel çalışmalar alanında Prof. Dr. Reza Farshbaf Pourabad, ekonomi ve girişimcilik alanında Darkhanbaatar Chimedtseren, gazetecilik ve medya alanında Eran Hasipi, kültür ve sanat alanında Wasamon Sanasen ve Türkoloji alanında markalaşarak Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Nimetullah Hafız'ın Türkiye mezunları ailesinin örnek isimleri olduğunu söyledi.

Halihazırda Türkiye'de öğrenci olan gençlerin de dünyanın neresine giderlerse gitsinler Türkiye'de kendilerine kattıkları değerle daima başarıya namzet olacaklarına inandığını dile getiren Oktay, "Hikmet medeniyetinin temsilcileri olarak irfan sancağını daha da yükseltmek için eğitime ve insan kaynağımızı en iyi şekilde yetiştirmeye azami önem veriyoruz. Kendi evlatlarımızın istikbali için ne kadar titizlikle çalışıyorsak misafir öğrencilerimizin geleceği için de aynı titizlikle hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bunların karın ağrısı, yerli ve milli olamayışlarındandır"

Oktay, Türkiye mezunlarının ülkenin gelişme ve kalkınma yolculuğuna yakından şahitlik ederek, son 20 yılda nereden nereye gelindiğini gözlemleme şansına sahip olduklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ulaştırma ve altyapıdan enerjiye, sanayiden dijitalleşmeye, sağlıktan dış ticarete her alanda gözle görülür atılımlar gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ülkemizi ulaştırmak istediğimiz hedeflerle ilerledik. Sadece doğup büyüdüğünüz ülkelerle ilişkilerimize, yaşadığınız bölgelerle olan etkileşimimize dahi baktığınızda Türkiye'nin katettiği mesafeyi görebilirsiniz. Yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemiz, sanayi üretimimiz, orman varlığımız, ihracat ve turizm rakamlarımız artmaya devam ediyor. Milli Uzay Programı'ından Türkiye'nin otomobili Togg'a, Kızılelma'dan Milli Muharip Uçak Projesi'ne yüksek teknolojili üretim kapasitemizi de artırıyoruz.

Biz Türkiye olarak prangalarımızı kırdıkça, içeriden ve dışarıdan haset lobilerinin dillerinden akan iftiraları, çekememezliği de görüyoruz. Hayatlarında bir kağıt uçak katlayıp uçuramamış basiretsizler, tasarımıyla, üretimiyle savunma tarihine geçen milli şirketlerimize dil uzatıyor. Bunların karın ağrısı, BAYKAR'ın yaptığı uçağın bir parçası kadar yerli ve milli olamayışlarındandır. Türkiye'nin başarılarından kıvanç duymak da bir nasip işidir."

"Kazan-kazan temelli işbirliklerine öncülük etmeye devam edin"

Türkiye mezunlarına hitaben konuşan Oktay, "Biliyoruz ki sizler kalkınan, gelişen, bölgesinde barış ve istikrarın öncüsü olan Türkiye'nin sevinciyle seviniyorsunuz. Türkiye dik durdukça, kalkındıkça bunun gönül coğrafyamıza en güzel şekilde yansıdığına şahitsiniz. Ülkemizle içten gönül bağı olan herkesin hem sağlanan başarıda hem de elde edilen kazanımlarda rolü vardır. Forum boyunca kültür, teknoloji, küresel belirsizlikler ve medya gibi alanlarda paylaşılan fikirleri de temel alarak her birinizin omuzunda geleceğe dair bazı sorumlulukların da olduğunu yeniden hatırladığınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna her bir ferdiyle Türkiye mezunları ailesinin de dahil olduğunu belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Sizleri ve sizlerin vasıtasıyla tüm Türkiye mezunlarını, ülkemizin asırlık hedeflerinde pay sahibi olmaya davet ediyorum. Huzurun, kalkınmanın, değerlerin, barışın, bilimin yüzyılı diyerek çıktığımız bu yolda da yine beraber yürüyelim. Küresel adaleti yine beraber haykıralım, mazlum coğrafyalar üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlara yine birlikte 'Dur' diyelim. Hangi alanda çalışmalarınızı sürdürüyorsanız; sivil toplumdan özel sektöre, medyadan akademi alanına kazan-kazan temelli işbirliklerine öncülük etmeye devam edin. Geniş dış temsilcilik ağımız, TİKA'mız, Yunus Emre Enstitümüz, Maarif Vakfımız ve zaten eviniz olan YTB'miz ile sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Forumun sloganında da belirtmişsiniz; 'Birlikte Daha Güçlü Yarınlara' Türkiye Yüzyılı'nda ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

Fuat Oktay, forumun düzenlenmesinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığına, YTB'ye ve diğer tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, forumun spesifik temalar ile her yıl düzenlenerek bir geleneğe dönüşmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşması öncesinde Türkiye Mezunları Ödülleri kapsamında Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Nimetullah Hafız'a ödülünü takdim etti. Oktay, bu sırada, "Hiçbir ödül sizin yaptığınız çalışmaları kıymetlendirecek derecede büyük olamaz. Muhteşemsiniz" ifadesini kullandı.

YTB Başkanı Abdullah Eren konuşmasının ardından Fuat Oktay'a, Geleneksel Türk Sanatları Akademisine katılan uluslararası bir öğrenci tarafından hazırlanan tabloyu hediye etti.