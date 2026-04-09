Futbolcular Türkiye’nin turizm potansiyelini dünyaya tanıtacak

Türkiye, Dünya Kupası sürecini yalnızca spor­tif başarıyla sınırlama­yan yeni bir yaklaşımla ele alı­yor. Millî takımın uluslararası görünürlüğünün, ülke tanıtımı ve turizm hedefleriyle birlikte değerlendirilmesine yönelik ça­lışmalar hız kazanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Futbol Federas­yonu Başkanı İbrahim Hacıos­manoğlu ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, Dünya Kupa­sı sürecine yönelik hazırlıklar ele alınırken millî futbolcuların uluslararası tanıtım gücünün Türkiye’nin turizm potansiye­line katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi konusu öne çıktı.

Bakanlık ve TFF arasında koordinasyon güçlenecek

Görüşmede, millî futbolcu­ların dünya çapındaki bilinirli­ğinin Türkiye’nin tanıtımında daha etkin kullanılması hedefi doğrultusunda yürütülecek ça­lışmalar masaya yatırıldı. Bu kapsamda, federasyon ile Ba­kanlık arasında kurulacak iş bir­liğiyle, Türkiye’nin turizm de­ğerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için yeni adımla­rın planlandığı öğrenildi.

Kül­tür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesap­larından duyurduğu sürece iliş­kin olarak şu ifadeleri paylaştı: “Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıos­manoğlu ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Dünya Kupası sü­recine yönelik hazırlıkları ele aldığımız görüşmemizde, millî futbolcularımızın uluslararası tanıtım gücünden yararlanarak ülkemizin turizm potansiyeli­ni daha geniş kitlelere ulaştır­maya yönelik çalışmalar ile fe­derasyonumuzla yürütülecek iş birliği başlıklarını kapsamlı şekilde değerlendirdik.

Türki­ye Turizm Tanıtım ve Geliştir­me Ajansı (TGA) ile bu süreç­te yürütülecek tanıtım faaliyet­lerini konuştuğumuz ziyarette, uluslararası ölçekte daha güçlü bir iletişim ve tanıtım stratejisi oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türki­ye’nin marka değerini küresel ölçekte güçlendirmek için ka­rarlılıkla çalışıyoruz.” Toplan­tıda ayrıca, Dünya Kupası süre­cinde yürütülecek çalışmaların koordinasyonu, ortak projeler ve stratejik iş birliği başlıkla­rı kapsamlı şekilde değerlendi­rildi. Türkiye’nin uluslararası alandaki marka değerinin artı­rılmasına yönelik somut adım­ların hayata geçirilmesi hedef­leniyor. Türkiye’nin küresel ölçekte daha güçlü temsil edil­mesi amacıyla yürütülen çalış­maların, spor ve turizm alanın­da eş zamanlı bir etki oluştur­ması bekleniyor.

“Dilimize pranga vurmak istediler”

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle Ziya Gökalp’in “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” eserinin 5 dilde hazırlanan kitabı için tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ortak değerlerin korunmasının önemine işaret etti. Ersoy, “Bizi bize yabancılaştırmak için 100 yılı aşkın süredir hangi yol ve yöntemleri denediklerini, uyguladıklarını hepimiz biliyoruz. Bir olduğumuzu, ayrı değil aynı olduğumuzu unutturmak için tarihimize, kültürümüze, inancımıza, gelenek ve göreneklerimize saldırdılar. Eğitim adı altında çocuklarımızı asli kimliklerini inkar etmeye şartladılar. Değerimize yani dilimize pranga vurmak istediler” dedi.