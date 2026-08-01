Futbolu sarsan boykot tehdidi, FIFA’ya geri adım attırdı

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Dünya futbolunun en değerli ticari haklarını özel sermayeye açmayı hedefleyen proje, federasyonların boykot tehdidi ve FIFA yönetiminde büyüyen itirazların ardından rafa kaldırıldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, farklı görüşleri dinledikten sonra projenin kuruluşun amaçlarıyla bağdaşmayacak ölçüde bölünme yarattığını belirtti. Infantino, FIFA Forward Enterprise teklifinin ilerletilmeyeceğini açıkladı.

20 milyar dolarlık yapı rafa kalktı

Plan, FIFA’nın yayın, sponsorluk, lisanslama, bilet, ağırlama ve yeni ticari girişimlerden oluşan haklarını FIFA Forward Enterprise adlı yeni bir şirkette toplamayı öngörüyordu.

Yaklaşık 20 milyar dolar değer biçilmesi planlanan şirketin yüzde 20’sinin özel yatırımcılara açılması gündemdeydi. Dünya Kupası, Kadınlar Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi büyük organizasyonların ticari faaliyetleri de bu yapı üzerinden yürütülecekti.

FIFA, dış sermayeden sağlanacak gelirle 211 üye federasyona ayrılan kalkınma desteğini artırmayı hedefliyordu. Mevcut dönemde 8 milyon dolar olan temel desteğin 2027–2030 yıllarında 20 milyon dolara çıkarılması planlanıyordu.

Federasyonlara ayrıca belirli projeler için 20 milyon dolarlık ek finansman seçeneği sunulacaktı. Böylece bir federasyonun dört yıllık dönemde yararlanabileceği kaynak 40 milyon dolara kadar çıkabilecekti.

Boykot tehdidi hesabı bozdu

Projeye karşı en sert tepki Avrupa’dan geldi. UEFA ve bünyesindeki 55 ulusal federasyon, teklif tamamen geri çekilmediği sürece FIFA organizasyonlarına katılmama kararı aldı.

Avrupa ülkelerinin Dünya Kupası ve diğer FIFA turnuvalarını boykot etme ihtimali, projenin sportif ve ticari değerini doğrudan tehdit etti. Büyük milli takımların olmadığı bir turnuvanın yayıncılar, sponsorlar ve yatırımcılar açısından taşıdığı değer ciddi biçimde azalabilirdi.

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu da projeye karşı çıktı. Asya Futbol Konfederasyonu’nun itiraz cephesine katılmasıyla FIFA’nın üç büyük bölgesel yapıdan destek alma ihtimali zayıfladı.

FIFA yönetiminde çatlak büyüdü

Federasyonların baskısına FIFA yönetimindeki açık itirazlar da eklendi. Infantino’nun kıdemli danışmanlarından Carlos Cordeiro, Dünya Kupası gelirlerinin yatırımcılara açılmasına karşı çıkarak görevinden ayrıldı.

FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamour ise projenin hazırlık sürecindeki şeffaflık eksikliğini eleştirdi. Lamour, kurum çalışanlarının süreç hakkında yeterince bilgilendirilmediğini ve planın FIFA içinde geniş bir uzlaşmaya dayanmadığını savundu.

Üst düzey yöneticilerden gelen açıklamalar, tartışmayı yalnızca FIFA ile federasyonlar arasındaki bir anlaşmazlık olmaktan çıkardı. Kriz, Infantino’nun karar alma biçimi ve yönetim anlayışına ilişkin tartışmaları da büyüttü.

Savunulan proje bir günde durdu

FIFA, geri adım kararından kısa süre önce projenin futbolun veya Dünya Kupası’nın satılması anlamına gelmediğini savunmuştu. Kurum, kontrolün özel yatırımcılara devredilmeyeceğini ve FIFA’nın yönetim yapısının değişmeyeceğini açıklamıştı.

Yedi hafta sürmesi planlanan danışma döneminin ardından 211 federasyon ve FIFA Konseyinin projeyi oylaması bekleniyordu. Ancak boykot kararı, istifalar ve yönetim içindeki itirazlar nedeniyle oylama aşamasına geçilmeden proje durduruldu.

Infantino, önümüzdeki günlerde federasyonları, konfederasyonları ve diğer paydaşları yeniden bir araya getirmeyi hedeflediğini bildirdi. Buna karşın FIFA açıklamasında, benzer bir özel sermaye modelinin gelecekte yeniden gündeme getirilmeyeceğine ilişkin kalıcı bir güvence yer almadı.

UEFA’nın şimdi izleyeceği konu, projenin yalnızca mevcut biçimiyle iptal edilmesi değil, FIFA organizasyonlarının gelecekte özel mülkiyete açılmayacağına ilişkin bağlayıcı güvence verilip verilmeyeceği olacak.