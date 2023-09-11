G20: 2030 emisyon hedefi için 5.9 trilyon dolar gerekecek

Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrasında yayımlanan bildiride, iklim eylemiyle ilgili dinamik hedefler yer aldı. G20 müzakerelerinden bazılarına liderlik eden Hint hükümet yetkilisi Amitabh Kant bildiriyi, "iklim eylemiyle ilgili muhtemelen en canlı, dinamik ve iddialı belge" olarak nitelendirdi.

Aşırı sıcaklıklar gibi doğal afetlerin giderek daha sık görüldüğü dönemde, G20 liderlerinin iklim eylemleri konusunda mesajları dikkati çekti. G20 liderleri, güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümeyi mümkün kılmanın ve iklim hedeflerine ulaşmanın bir yolu olarak çeşitli yolları takip ederek; temiz, sürdürülebilir, adil, uygun fiyatlı ve kapsayıcı enerji geçişlerini hızlandırma konusunda mutabık kaldı.

Gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon/emisyona geçişlerinde desteklenmeleri kapsamında düşük maliyetli finansman sağlanmasına yönelik çalışacaklarını aktaran liderler, yenilenebilir enerji kapasitesini küresel olarak üç katına çıkarma çabalarını sürdürmeyi taahhüt etti. G20 ülkeleri, ilk kez temiz enerjiye geçiş için gereken miktarlar üzerinde anlaşmaya varırken, liderler ayrıca gelişmekte olan ülkelerin 2030'a kadar emisyon hedeflerini yakalamaları için gerekli 5.8-5.9 trilyon dolarlık ihtiyacı not etti.

Ayrıca, dünyanın enerji dönüşümü için yıllık toplam 4 trilyon dolarlık düşük maliyetli finansmana ihtiyacı olduğu ve birincil enerji karışımında yenilenebilir enerjinin yüksek bir paya sahip olduğu konusunda mutabakata varıldı. Öte yandan fosil yakıtlara olan küresel bağımlılığın kademeli olarak azaltılması konusunda bir anlaşmaya varılmadı.

Erdoğan: Küresel gıda güvenliğine katkı için Gıda Güvenliği Çalışma Grubu'nu toplayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bu seneki zirvenin temasının "Tek Dünya, Tek Aile ve Tek Gelecek" olduğunu hatırlatan Erdoğan, zirve oturumlarının ilkinde gezegenin karşılaştığı çevre sorunlarını istişare ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin kaybı ve üçlü gezegen krizinin etkisini daha fazla hissettirdiğini anlatarak, orman yangınlarından, sel felaketlerine, kuraklıktan ısınmaya kadar geniş bir yelpazede bunun yıkıcı sonuçlarını gördüklerini söyledi. Türkiye'nin özellikle sera gazı salınımlarında sorumluluğunun oldukça düşük olduğuna dikkati çeken Erdoğan, buna rağmen Türkiye olarak dünyanın ve insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren bu hayati meselede elini taşın altına koyduklarını vurguladı.

"Avrupa'nın beşincisiyiz, dünyanın 12'ncisiyiz"

Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'na '2053 net sıfır emisyon' ve 'yeşil kalkınma' hedefleriyle en anlamlı katkıyı yapan ülkeler arasında olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Hem yenilenebilir enerji hem de nükleer ve hidrojen yatırımlarında önemli adımlar atıyoruz.

Yenilenebilir kurulu güç bakımından Avrupa 5'incisi, dünyanın da 12'ncisiyiz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında attığımız adımlar, yıllık 90 milyon ton karbon eş değeri sera gazı emisyonunu engelledi. '2053 yılı net sıfır emisyon' hedefimiz doğrultusunda 2030 senesine kadarki emisyon azaltma hedefimizi iki katına çıkardık. Çölleşme ve erozyonla mücadelede dünyanın lider ülkelerinden biriyiz.

Geniş bir alanda hayata geçirdiğimiz projelerle daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir bir Türkiye ve dünya için çalışıyoruz." Erdoğan, bundan sonra da dünyanın korunması için çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Tek Aile başlıklı ikinci oturumda hiç kimsenin geride bırakılmaması, buradan hareketle küresel dayanışmayı güçlendirmeye yönelik çabalarımızı aktardık. Mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin kendi ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşleri için yapılması gerekenleri ifade ettik" şeklinde konuştu.,

"Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz"

"Türkiye olarak biz daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Milli gelire oranla dünyanın en fazla yardım yapan ülkesiyiz. Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür” ifadesini kullanan Erdoğan, "Küresel gıda güvenliğine katkı için yakın zamanda Gıda Güvenliği Çalışma Grubu'nu toplayacağız" mesajını verdi.

“Ekonomik Koridor” mutabakat zaptı imzalandı

G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde Hindistan'ı Ortadoğu ve Avrupa'ya bağlayacak çok uluslu bir demiryolu ve denizcilik projesi olan "Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru" tanıtıldı.

Tanıtımın ardından ticaretin artırılmasına, enerji kaynaklarının sağlanmasına ve dijital bağlantının geliştirilmesine yardımcı olacak Hindistan-OrtadoğuAvrupa Ekonomik Koridoru'nun kurulmasına yönelik Hindistan, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği arasında Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.

ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu koridorun ticareti ve enerji ihracatını çok daha kolay hale getireceğini vurgulayarak, "daha istikrarlı ve müreffeh bir Ortadoğu'ya katkıda bulunacağını" vurguladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koridoru, "kıtalar ve medeniyetler arasında yeşil ve dijital bir köprü” olarak niteledi.

Zirvenin kapanış oturumunda da Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık tokmağını Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya verdi. Böylece, G20 dönem başkanlığı Brezilya'ya devredilmiş oldu. Brezilya'nın 1 Aralık'tan itibaren üstleneceği G20 dönem başkanlığı 2025'te Güney Afrika'ya, 2026'da da ABD'ye geçecek. Brezilya, 2024 dönem başkanlığı süresince yoksulluk, sürdürülebilir kalkınma, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) küresel kuruluşlarında reform konularını öncelik edinecek.

Macron'dan G20'ye iklim değişikliği eleştirisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 üyesi ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kaldığını belirtti.

Macron, "Her ülkenin bir yol haritası var ve uluslararası toplum bunu desteklemeli" diyerek, iklim değişikliğiyle mücadelenin ön planda tutulması gerektiğine işaret etti. G20 üyelerinin iklimle mücadelede tatmin edici derecede adımlar atmadığına dikkati çeken Macron, "Çok kolay bir söylemdir tutturmuş gidiyor. Gelişmekte olan bazı ülkelerin yalnızca en zengin ülkelere sorumluluğu atması kolaya kaçmaktır.

Avrupa olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz" diye konuştu. Macron, G20 üyesi ülkelerden bazılarının hâlâ 2045'e kadar petrol üretme ajandalarının olduğu ve "bu durum ortadayken, 2030'a kadar sıfır karbon hedefinin tutturulmasından bahsedilmesinin tutarsızlık olduğu" değerlendirmesinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı, 2050'ye kadar petrol üretiminin sonlandırılması gerektiği çağrısı yaptı.

Biden'dan zirveye övgü

Vietnam ziyareti için Hindistan'dan ayrılan ABD Başkanı Joe Biden, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada zirveyi değerlendirdi. Biden, "Küresel ekonominin iklim krizi, kırılganlık ve çatışma gibi üst üste gelen sarsıntılardan muzdarip olduğu bir dönemde, bu yılki G20 Zirvesi en acil sorunlarımıza hâlâ çözüm sunabileceğini kanıtladı” ifadesini kullandı.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde diplomasi turu yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın ev sahipliğindeki 2023 G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan'ın ilk teması, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile oldu. Ev sahibi Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile karşılama töreninde sohbet eden Erdoğan, zirvenin ilk gününde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüştü. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı da kabul etti.

Sisi ile "elçi"leri görüştü

Erdoğan, zirvenin ikinci gününde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve zirveye özel davetle katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile biraraya geldi, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti. Erdoğan, Sisi ile görüşmesinde, Türkiye ve Mısır'ın çıkarları doğrultusunda ikili ilişkileri geliştirmek için istişare ve koordinasyonu yoğunlaştırmanın yollarını görüştü, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret etti.

G20 bildirisinde Türkiye'ye 'tahıl çabaları' için teşekkür edildi

Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde Yeni Delhi Liderler Bildirisi yayımlandı. Bildiride, tarafların RusyaUkrayna Savaşı'na ilişkin güç kullanma tehdidinden veya güç kullanımından kaçınması gerektiği vurgulandı: "Nükleer silahların kullanılması veya kullanma tehdidi kabul edilemez."

Ukrayna Savaşı nedeniyle tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına sevkiyatı konusunda Türkiye ve BM'nin rolüne dikkati çekilen bildiride, "Türkiye ve BM arabuluculuğunda Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmaları'na yönelik çabaları takdir ediyoruz" denildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı bildirgeye tepki gösterdi: "G20, sonuç bildirgesine güçlü ifadeler eklemeye çalışan ortaklarımıza minnettarız. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı açısından G20'nin gurur duyacağı hiçbir şey yok. Metnin ana unsurları gerçeğe daha yakın olmalı."