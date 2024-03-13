“Gabar'da günlük petrol üretiminde hedef 100 bin varil”

31 Mart'taki yerel seçimler için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmalarını Şırnak’ta sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingde yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

- Yakın uzak coğrafyamızda durum hiç iç açıcı değil. Her an başlarına bir şey gelme endişesiyle yaşamak, iftarını açacak bir lokma bulabilme umuduyla koşturmak zorunda kalan insanların Allah yardımcısı olsun.

- Milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacı, eleştirdiklerinin yerine daha iyisini koymak değil. Bunların gayesi ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık günlerine döndürmek. Türkiye için en küçük bir hayalleri olmayanların heybesindeki tek malzeme budur. Bizim ise bu millet için çok büyük hayallerimiz var. Önce 2023 hedefleriyle ülkemizi bugünlere hazırladık. Şimdi de Türkiye Yüzyılı’yla ülkenin geleceğini inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık.

- Geçtiğimiz 21 yılda vatan topraklarının her karışına terimizi akıttık. Yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitlerinden biri de Şırnak’tır. Gerçi Şırnak’la aramıza girmek için her yolu deneyenler oldu. Bu bölgenin tamamıyla bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştılar. Şırnaksız, Mardinsiz, Diyarbakırsız bir Türkiye olmaz.

- Geçmişte yaşanan olumsuzluklar bu gerçeği değiştiremez. Ülkemizin pek çok yerinde insanlarımız farklı sebeplerle eziyet çekti. Geri kalmışlık sadece bu bölgenin değil, küçük bir kesim dışında milletimizin tamamının kaderi yapılmak istendi. Tek parti faşizmi hem maddi mağduriyetleriyle hem manevi eziyetleriyle bu anlayışın en başta gelen temsilcisiydi.

- Rahmetli Menderes bu gidişe ‘dur’ diyen ilk lider olarak milletimizin önüne yeni bir ufuk açtı. Darbeler devriyle bu ufuk sürekli karartılmak istendiyse de milletimiz kazanımlarına sahip çıktı. Bir döneme damgasını vuran faşizan uygulamalar sizlerle birlikte bu ülkenin inancına, kültürüne, değerlerine sahip çıkmak isteyen tüm insanların başına musallat olmuştur.

"Etrafımızdaki ateşin üstümüze sıçramasının önüne geçiyoruz"

- Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmak istenen zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Devletin hataları elbette olmuştur ama bölücü örgüt aleni bir ihanetin maşalığını yapmıştır. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle biz işte bu sinsi oyunu bozduk. Etrafımızdaki ateşin üstümüze sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz. Türkiye’yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek, emperyalistler ve maşalarına mesafe koyuyoruz.

“Milletimizi zenginleştirme yolunda hızlı ilerliyoruz”

- Türkiye’nin önü de ufku da açıktır. Hiç kimse merak etmesin. Türkiye Yüzyılı güneşinin doğuşuna kimse mani olamayacak. Artık sadece daha kararlı değil aynı zamanda daha güçlüyüz. Yıllarca vaktimizi ve enerjimizi heba eden yüklerden kurtuldukça milletimizi zenginleştirme yolunda daha hızlı ilerliyoruz.

- Ülkemizi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına dahil etmeye az kaldı. Şu anda satın alma paritesine göre milli gelire göre dünyada 11’inci sıradayız. Biraz daha gayretle, çalışmayla, üretmeyle inşallah bu işi başaracağız. Seçimlerde sizlerden desteği, bu mücadeleyi tüm şehirlerimizde vermek için istiyoruz. Şırnak’ın desteği bizim için ayrı bir öneme sahip.

- Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak.