'Gaga Bulut' isimli sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'a tutuklama
Sosyal medyada 'Gaga Bulut' ismiyle bilinen Bulut Altuğ bugün tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi olarak da 'yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak teşvik ettiği' iddiası gösterildi.
İzmir polisi, 'yasa dışı bahis' suçunun engellenmesine yönelik çalışma kapsamında 'Gaga Bulut' hesap adını kullanan sosyal medya fenomeni 27 yaşındaki Bulut Altuğ'u Karşıyaka ilçesindeki adresinde gözaltına aldı.
Altuğ'un, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı bilinen çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bahis sitelerine oyuncu kazandırdığı tespit edildiği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bulut Altuğ, tutuklandı. Menajeri H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.