GAP vurgusu dikkat çekti! Uzmanlardan kritik uyarı: Türkiye 2030'da 'su fakiri' olabilir

Türkiye'nin en sıcak ve en kurak bölgelerinden biri olan Şanlıurfa’da, Ziraat Mühendisleri Odası İl Başkanı Mehmet Süzen’den çarpıcı uyarılar geldi. Kuraklığın artık bölgesel değil, ulusal bir tehdit haline geldiğini vurgulayan Süzen, mevcut su yönetim politikalarının yetersiz olduğunu belirtti.

“Her 3-4 yılda bir ciddi kuraklık yaşıyoruz”

Mehmet Süzen, Şanlıurfa’nın kurak iklim kuşağında yer aldığını ve her 3-4 yılda bir kuraklık yaşandığını hatırlattı.

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa gibi tarım potansiyeli yüksek illerin kuraklık tehdidi altında olduğunu söyleyen Süzen, “Malumunuz kurak iklim kuşağındayız. Suyu etkin, verimli ve tasarruflu kullanmazsak 2030 yılına gelindiğinde su kaynaklarımızın yüzde 15’i yok olabilir.” dedi.

Tarımda su israfı: Salma sulama hâlâ devam ediyor

Tarımda kullanılan suyun büyük kısmının israf edildiğini belirten Süzen, özellikle Harran Ovası’nda halen salma sulama yönteminin kullanıldığını ve bu durumun ciddi su kaybına yol açtığını ifade etti. Modern sulama tekniklerine geçilmesinin zorunlu hale geldiğini vurguladı.

“GAP tamamlanmadan bu sorun çözülmez”

Bölgede 30 yıldır süren Güneydoğu Anadolu Projesi’ne (GAP) de değinen Süzen, projenin şu ana kadar sadece yüzde 46’sının tamamlandığını, kalan yüzde 54’lük kısmın hayata geçirilmesinin kuraklıkla mücadelede belirleyici olacağını söyledi.

“GAP biterse kuraklıkla mücadele güçlenir”

Süzen, şu uyarılarda bulundu:

“GAP tamamlandığında belki de kuraklık artık konuşulmayacak. Bu nedenle devletimizin bir an önce GAP’a ağırlık verip bölgedeki verimli toprakları suyla buluşturması gerekiyor.”

Yerel yönetim ve çiftçilere çağrı

Süzen, sadece merkezi yönetimin değil, yerel yönetimlerin ve çiftçilerin de sorumluluk alması gerektiğini belirterek su tasarrufu ve doğru sulama teknikleri konusunda daha fazla bilinçlendirme yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.