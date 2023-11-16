Gazeteci Barış Pehlivan tahliye edildi
Gazeteci Barış Pehlivan, Yargıtay üyesinin şikayeti nedeniyle tutuklandığı davanın bugünkü duruşmasında şikayetin geri çekilmesi üzerine tahliye edildi.
Haber Merkezi
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Gazeteci Barış Pehlivan'ın denetimli serbestliğinin bozularak yeniden hapishaneye girmesine neden olan davanın duruşması bugün görüldü. Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner'in şikayetini geri çekmesi üzerine dava düştü ve Pehlivan'ın tahliyesine karar verildi.
Aydıner'in şikayetiyle dava açılmasının ardından, geçmişte yönettiği haber sitesinde yayınlanan bir haber nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Pehlivan, ağustos ayında tekrar cezaevine girmişti.