Gazeteci Faruk Zabcı 77 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Sürekli Basın Kartı ve 2020 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Faruk Zabcı'nın ölümüne ilişkin başsağlığı mesajı yayınladı.

Cemiyetin mesajında “Faruk Zabcı’yı kaybettik. Uzun yıllar başarıyla mesleğimize hizmet veren Zabcı’nın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Faruk Zabcı’nın cenaze bilgilerinin belli olunca paylaşılacağı kaydedildi. 77 yaşındaki gazetecinin Britanya'nın başkenti Londra'daki bir bakımevinde kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Faruk Zabcı kimdir?

1947 yılında İstanbul'da doğdu. 1968 yılında Galatasaray Lisesinden mezun olan Zabcı aynı yıl Milliyet Gazetesi’nde Avrupa’da otostop anılarını yazarak meslek hayatına başladı. Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi’nin Londra Temsilciliği görevini yürüttü. Irak’ın Amerika tarafından işgali sırasında Süleymaniye’de Türk askerine çuval geçirilmesi operasyonuna tanık oldu. Somali'ye giderken Mogadişu'da korsanlar tarafından kaçırıldı. 2020 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibiydi. Bir çocuk babasıydı. Londra'da yaşıyordu.