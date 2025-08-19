Türk Haberler Ajansı’nda foto muhabirliğine başlayan Garbis Özatay, Milliyet, Cumhuriyet ve Güneş gazetelerinde görev yaptı.

2019’da Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne değer görülen Özatay’ın kariyerinde pek çok prestijli ödül bulunuyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Garbis Özatay’ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden önceki yönetim kurulu üyelerimizden Garbis Özatay’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Onu hiç unutmayacağız. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.”

Garbis Özatay kimdir?

1946’da İstanbul’da dünyaya gelen Türkiye Ermenisi Garbis Özatay, 1962’de amatör olarak fotoğrafçılıkla ilgilenmeye başladı.

Efsane foto-muhabiri Ara Güler’le tanışan Özatay, Temmuz 1966’da “Yeniköy” yolcu vapuru ile çarpışarak batan “Yeni Galatasaray” motorunun su altında fotoğraflarını çekti. Bu fotoğraflarla Türk Haberler Ajansı’nda foto muhabirliğine başladı.

1970 yılında TGC’nin fotoğraf dalında “Gazetecilik Başarı Ödülü’nü kazandı. BYGM Özel Ödülü’nü aldı.

1971 yılında yine TGC yarışmasında, bu kez de eski Ürdün Kralı Tellal’ın Şifa Yurdu Hastanesi’nde çekilen fotoğrafı ile birinci seçildi.

Bu fotoğrafı çekebilmek için hastanede 10 gün bahçıvan olarak çalıştı. Fotoğraflar yayımlandıktan sonra da Ürdün’e girişi yasaklandı.

1975 yılında Hayat Mecmuası'ndan çalışırken Abdi İpekçi’nin isteği ile Milliyet Gazetesi’ne geçti. Daha sonra Güneş Gazetesi'nde fotoğraf editörü olarak çalıştı. 1990’da Cumhuriyet, 1994’de yeniden Milliyet’te görev aldı.

Milliyet’te “Gidilmemiş ve Bilinmeyen Yerleriyle Türkiye” adlı proje üzerinde çalıştı. Proje kapsamında 1995’te “İstanbul’un Yanı Başı Cennet”, 1996’da “Tarih Doğa İç İçe, İç Anadolu Bölgesi”, 1997-1998 yılları arasında “Tarih Doğa İç İçe Karadeniz ve Ege Bölgesi”, 2000 yılında da “Adım Adım GAP” çalışmasıyla projesini tamamladı.

1996’daki Türkiye ile Yunanistan arasındaki Kardak krizi olayında kayalığa bayrak diken SAS komandolarının fotoğrafını çekmeyi başardı.

1997’de “Sedat Simavi Fotoğraf Ödülü’nü aldı. Milliyet Gazetesi’nden 19 yıllık çalışması sonrası ayrıldı. 2023-2025 yılları arasında TGC Yönetim Kurulu’nda görev yaptı.