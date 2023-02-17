Gazeteci Güngör Mengi yaşamını yitirdi
Gazeteci Güngör Mengi, 83 yaşında yaşamını yitirdi.
Basın dünyasının önemli isimlerinden gazeteci Güngör Mengi, 83 yaşında yaşamını yitirdi.
Usta gazeteci, 19 Ocak 1940’da Çanakkale, Bayramiç’de doğdu.
İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’den mezun olan Mengi, 1959’da Demokrat İzmir gazetesinde gazeteciliğe başladı.
Türkiye’nin en önde gelen gazetelerinde çalışan Mengi, 2002’de gazeteci arkadaşlarıyla beraber Vatan Gazetesi’ni kurdu ve başyazar olarak görev yaptı.
Mengi, yarın Alsancak Hocazade Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul’da toprağa verilecek.