Gazeteci-yazar Erdal Atabek yaşamını yitirdi (Erdal Atabek kimdir?)

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Atabek, tedavi gördüğü İstanbul Ataşehir’deki Acıbadem Hastanesi’nde 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet gazetesi haberi “Yaşamını sağlık hakları mücadelesine ve Cumhuriyet devrimlerine adayan gazetemizin en kıdemli yazarı Erdal Atabek, tedavi gördüğü İstanbul Ataşehir’deki Acıbadem Hastanesi’nde 94 yaşında hayata gözlerini yumdu” ifadeleriyle duyurdu.

Erdal Atabek kimdir?

Dr. Erdal Atabek 1930 yılında, Adapazarı’nda doğdu. Öğretmen baba ile öğretmen annenin çocuğu olan Atabek’in çocukluğu Marmara bölgesi ilçelerinde babasının başöğretmen olarak görev yaptığı okullarda geçti. 1948 yılında Gaziosmanpaşa Ortaokulu’ndan sonra Kabataş Erkek Lisesi’ni birincilikle bitiren Atabek, 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi ve Tıp Doktoru olarak meslek yaşamına başladı. Psikosomatik Hastalıklar ve İç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Atabek, 1965'te yazarlığa başladı. Aynı yıl Türk Tabipleri Birliği (TTB) başkanı seçildi. 1966'da köşe yazıları Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmaya başladı.

Erdal Atabek'in çok sayıda kitabı bulunuyordu.