Gaziantep, en şiddetli afetlerden birini yaşadı

Güneş DOĞDU SOYLU

GAZİANTEP

Kısa sürede yo­ğunlaşan yağışın Alleben Dere­si’nde yer yer taşkınlara neden olmasıyla birlikte merkez ilçeler başta olmak üzere birçok nokta­da hayat ciddi şekilde etkilendi. Şehrin farklı bölgelerinde aynı anda etkisini gösteren hava ola­yı; ana arterlerde su birikintileri­ne, bazı mahallelerde taşkınlara, yüksek kesimlerde dolu yağışı­na ve geniş bir alanda fırtınanın yol açtığı hasarlara neden oldu. Ağaçların kökünden söküldüğü, çatıların uçtuğu, araçların zarar gördüğü ve trafik yönlendirme levhalarının yerinden koptuğu çok sayıda nokta kayıtlara geçti. Kentte yalnızca 20 dakika içeri­sinde metrekareye 60 kilogram yağış düşmesi, yaşanan duru­mun boyutunu gözler önüne ser­di. Gaziantep Valisi Kemal Çeber başkanlığında ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla Gü­venlik ve Acil Durumlar Koor­dinasyon Merkezi (GAMER)’de yapılan toplantı ve koordinas­yon çalışmaları sonrası Valilik­ten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde sağanak yağış ve kuv­vetli rüzgârın bazı bölgelerde olumsuzluklara yol açtığı belir­tildi. Okulları ziyaret eden Gazi­antep Valisi Kemal Çeber okul­larda son durumu basın açıkla­ması yaparak yaşanan bilançoyu açıkladı. Vali Çeber, “Can kaybı­mız çok şükür yok, yaklaşık şu­ana kakar 100 binada hasar var” dedi. Gaziantep genelinde etkili olan fırtınada 23 kişi yaralanır­ken, hasar gören 39 okul olduğu ilk tespit edildiğinden il geneli Şehirkamil, Şahinbey ve Nizip il­çelerinde eğitime 1 gün ara veril­di. İMO Gaziantep Şube Başka­nı Bulut, asıl yıkımın insan eliy­le yapılan yanlış uygulamalar, plansız kentleşme ve yapı üretim süreçlerinde mühendislik bili­minin göz ardı edilmesiyle orta­ya çıktığını söyledi. Kentte yaşa­nan görüntülerin yıllardır yapı­lan mesleki uyarıların ne kadar haklı olduğunu bir kez daha or­taya koyduğunu ifade eden Bu­lut, “Fırtına nedeniyle çatıların kağıt gibi uçması, cephe kapla­malarının dökülmesi, balkon pa­rapetlerinin yıkılması ya da isti­nat duvarlarının göçmesi kader değildir. Bunlar, projelendirme ve uygulama aşamalarında doğru ve yetkin mühendislik hizmetle­rinin alınmamasının doğrudan sonucudur” dedi.

Bakan Yumaklı: TARSİM ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgelerde, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu, TARSİM ekiplerinin de hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü açıkladı.

Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel, su baskını, fırtına ve hortumdan etkilenen vatandaşlara “geçmiş olsun” dileklerini iletti. Afet sonrası gelen tüm ihbar ve taleplerin titizlikle değerlendirildiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti: “Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman başta olmak üzere, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen aşırı yağış, kar, dolu, fırtına ve hortumdan etkilenen tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkânlarıyla sahadadır. TARSİM ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.”