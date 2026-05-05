Gaziantep, en şiddetli afetlerden birini yaşadı
Gaziantep, Şanlıurfa ve çevre illerde etkili olan ve uzmanlar tarafından “süper hücre” olarak tanımlanan şiddetli sağanak yağış, dolu ve fırtına büyük hasara neden oldu. Özellikle Gaziantep’te etkili olan yağışlar, kentte belirli bölgeleri değil tamamına yakınını etkileyen geniş çaplı etki oluşturdu.
Güneş DOĞDU SOYLU
GAZİANTEP
Kısa sürede yoğunlaşan yağışın Alleben Deresi’nde yer yer taşkınlara neden olmasıyla birlikte merkez ilçeler başta olmak üzere birçok noktada hayat ciddi şekilde etkilendi. Şehrin farklı bölgelerinde aynı anda etkisini gösteren hava olayı; ana arterlerde su birikintilerine, bazı mahallelerde taşkınlara, yüksek kesimlerde dolu yağışına ve geniş bir alanda fırtınanın yol açtığı hasarlara neden oldu. Ağaçların kökünden söküldüğü, çatıların uçtuğu, araçların zarar gördüğü ve trafik yönlendirme levhalarının yerinden koptuğu çok sayıda nokta kayıtlara geçti. Kentte yalnızca 20 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağış düşmesi, yaşanan durumun boyutunu gözler önüne serdi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber başkanlığında ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)’de yapılan toplantı ve koordinasyon çalışmaları sonrası Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgârın bazı bölgelerde olumsuzluklara yol açtığı belirtildi. Okulları ziyaret eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber okullarda son durumu basın açıklaması yaparak yaşanan bilançoyu açıkladı. Vali Çeber, “Can kaybımız çok şükür yok, yaklaşık şuana kakar 100 binada hasar var” dedi. Gaziantep genelinde etkili olan fırtınada 23 kişi yaralanırken, hasar gören 39 okul olduğu ilk tespit edildiğinden il geneli Şehirkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. İMO Gaziantep Şube Başkanı Bulut, asıl yıkımın insan eliyle yapılan yanlış uygulamalar, plansız kentleşme ve yapı üretim süreçlerinde mühendislik biliminin göz ardı edilmesiyle ortaya çıktığını söyledi. Kentte yaşanan görüntülerin yıllardır yapılan mesleki uyarıların ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Bulut, “Fırtına nedeniyle çatıların kağıt gibi uçması, cephe kaplamalarının dökülmesi, balkon parapetlerinin yıkılması ya da istinat duvarlarının göçmesi kader değildir. Bunlar, projelendirme ve uygulama aşamalarında doğru ve yetkin mühendislik hizmetlerinin alınmamasının doğrudan sonucudur” dedi.
Bakan Yumaklı: TARSİM ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgelerde, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu, TARSİM ekiplerinin de hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü açıkladı.
Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel, su baskını, fırtına ve hortumdan etkilenen vatandaşlara “geçmiş olsun” dileklerini iletti. Afet sonrası gelen tüm ihbar ve taleplerin titizlikle değerlendirildiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti: “Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman başta olmak üzere, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen aşırı yağış, kar, dolu, fırtına ve hortumdan etkilenen tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkânlarıyla sahadadır. TARSİM ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.”