Gaziantep'te baskına giden polislere ateş açıldı
Gaziantep'te bir eve baskına giden polise ateş açıldı. Yaşanan çatışma sonrası bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı.
Gaziantep Şahinbey'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık kararı ile arama yapmak için bir eve baskın düzenledi. Baskın esnasında evde bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi polislere ateş açtı.
İHA'nın haberine göre, Yaşanan çatışmanın ardından bölgeye Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekipleri sevk edildi.
Bölgede yaşanan olayın ardından başlatılan operasyon devam ediyor.