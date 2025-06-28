Gaziantep’te çatı katında yangın ve patlama: Facianın eşiğinden dönüldü

Olay, Beydilli Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, bir evin çatı bölümünde başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştıktan sonra durumu acil yardım birimlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi yönlendirildi.

Alevlere Müdahale Sırasında Şiddetli Patlama

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, bir anda şiddetli bir patlama sesi mahalleyi inletti. Patlamayla birlikte yoğun bir alev topu gökyüzüne yükseldi. O sırada çatı katında bulunan çok sayıda kişi ile yangına müdahale eden iki itfaiyeci, büyük bir tehlike atlatırken olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Çevrede büyük korkuya neden olan olay sonrası soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış sebebi ve patlamaya neyin yol açtığı konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.