Gaziantep'te yarın okullar tatil mi Gaziantep valiliği açıkladı

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini bildirdi.

Gül, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun." ifadesini kullandı.