Gaziantep'te yarın okullar tatil mi Gaziantep valiliği açıkladı
Gaziantep'te yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını Gaziantep Valiliği verdi. Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
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Vali Davut Gül, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini bildirdi.
Gül, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun." ifadesini kullandı.